IBEX 35 präsentiere sich äußerst robust



Während die Eurozone insgesamt schwächele, schwinge sich das ehemalige Krisenland Spanien zum Musterschüler auf; die Reformen der vergangenen Jahre würden Früchte tragen. Zwar sei die Arbeitslosenquote mit rund 14 Prozent immer noch zu hoch, doch seit Jahren rückläufig. Kein Wunder, dass sich daher auch der private Konsum wieder als wichtige Wachstumsstütze etabliert habe. Für 2019 würden Ökonomen immerhin ein BIP-Plus von gut 2 Prozent erwarten. Die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung spiegele sich inzwischen auch an der Börse wider. Während der spanische Leitindex auf lange Sicht dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hinterherhinke, habe der IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) den DAX in den vergangenen Monaten klar hinter sich gelassen.



Für etwas Unruhe könnten die Parlamentswahlen am 28. April sorgen, zumal sich die Regierungsbildung aufgrund der zersplitterten Parteienlandschaft ein wenig hinziehen könnte. Allzu große Sorgen müssten sich Anleger aber wohl nicht machen, zumal die viergrößte Volkswirtschaft der Eurozone vergleichsweise geringe Probleme mit Populisten habe. (08.04.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft verliert zunehmend an Schwung; die nicht enden wollenden Diskussionen rund um den Brexit, die anhaltenden globalen Handelsstreitigkeiten und politische Unsicherheiten machen der Konjunktur mehr und mehr zu schaffen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Für das laufende Jahr erwarte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Euroraum nur noch ein Wachstum von mageren 1,0 Prozent. Im November hätten die Ökonomen noch einen BIP-Zuwachs von 1,8 Prozent in Aussicht gestellt.