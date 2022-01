Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

98,19 EUR -4,45% (19.01.2022, 09:57)



Tokio Exchange-Aktienkurs Sony-Aktie:

12.410,00 JPY -12,79% (18.01.2022)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (19.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Mit der Ankündigung, Activision Blizzard zu übernehmen, habe Microsoft die Börse und etliche Unternehmen komplett überrascht. Entsetzt hätten die Aktionäre von Sony reagiert. Die Aktie des japanischen Konzerns habe zeitweise 13 Prozent und damit so viel wie seit 2014 nicht mehr verloren. Der Grund sei Angst.Die Anleger würden nach dem Deal eine Dominanz von Microsofts Xbox gegenüber Sonys Playstation befürchten. Microsoft könnte entscheiden, Verkaufsschlager wie "Call of Duty" in künftigen Versionen exklusiv für seine Spielekonsole herstellen zu lassen.Damit würde Sony arg ins Hintertreffen geraten."Sony steht vor der großen Herausforderung, sich in diesem Zermürbungskrieg zu behaupten", so Amir Anvarzadeh von Aysmmetric Advisors zu Bloomberg. "Da Call of Duty nun höchstwahrscheinlich exklusiv zum Game-Pass-Angebot hinzugefügt wird, wird der Gegenwind für Sony nur noch stärker."Microsofts Plan sei ein herber Schlag gegen Sony. Das Sentiment bei den Japanern dürfte noch längere Zeit negativ sein.Seit Empfehlung des "Aktionär" vom April 2020 liegt Sony mit 65 Prozent im Plus. Stoppkurs bei 85 Euro setzen, rät Andreas Deutsch. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link