Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

104,96 EUR +4,54% (02.02.2022, 11:32)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (02.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Erst am Montag habe der Elektronikkonzern seine Anleger mit der 3,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Spieleentwicklers Bungie überrascht. Jetzt hätten die Japaner mit besser als erwarteten Q3-Zahlen (bis Ende Dezember) das nächste Highlight abgeliefert. Die Sony-Aktie habe mit einem starken Kursanstieg reagiert und die Verluste nach dem Activision-Schock beinahe vollständig wieder wettgemacht.Sony habe im Weihnachtsquartal einen Umsatzzuwachs von 13 Prozent auf 3,03 Billionen Yen erreicht und damit die Schätzungen der Analysten von 2,94 Billionen Yen geschlagen. Entscheidend für das Wachstum sei diesmal jedoch nicht das Gaming-Geschäft gewesen. Denn die PlayStation 5 habe sich aufgrund anhaltender Lieferengpässe in Q3 nur 3,9 Millionen Mal verkauft und bleibe damit weiterhin hinter der PlayStation 4 zurück. Das Filmgeschäft habe dank den Kassenschlagern "Spiderman: No Way Home" und "Venom: Let There Be Carnage" hingegen einen kräftigen Umsatzanstieg von 141 Prozent abliefern können.Die ausgezeichnete Performance im Filmgeschäft mache sich auch unter dem Strich bemerkbar: Der operative Gewinn sei um 32 Prozent auf 465 Milliarden Yen gestiegen, was die Analystenprognosen von 365 Milliarden Yen regelrecht pulverisiert habe. Zudem hätten auch die schwachen PlayStation-Verkäufe einen positiven Margeneffekt, denn insbesondere am Anfang eines Konsolenzyklus sei die Herstellung der Geräte nicht profitabel.Die Entwicklung bei der PlayStation 5 sei aktuell zu verzeihen, denn auch die Xbox habe mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen und der Konsolenzyklus stehe erst an seinem Anfang. Die Nachfrage werde damit nicht verschwinden, sondern nur verschoben. Durchweg positiv sei dagegen die Erholung im Filmgeschäft zu werten, die zwar erwartet worden sei, aber nicht mit derartigen Auswirkungen für das gesamte Zahlenwerk. Abschließend sei zu erwähnen, dass sich auch die Chip-Sparte (Wachstum 22 Prozent) sowie die Musiksparte (Wachstum 12 Prozent) gut entwickelt hätten.DER AKTIONÄR bleibt nach den Zahlen von der Sony-Aktie überzeugt und sieht hier eine gut diversifizierte und günstige Anlage in volatilen Zeiten, die von Gaming über Chips hin zur Corona-Erholung einige interessante Trends mit sich bringt, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 02.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link