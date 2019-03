Börse Tokio-Aktienkurs Sony-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konsolenherstellers Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.In einem Blogpost habe der japanische Konzern angekündigt, insgesamt 4,2 Mio. VR-Brillen für die PlayStation verkauft zu haben. Damit habe Sony den Konkurrenten Facebook und HTC einiges voraus und zeige erneut die Stärke seiner Gaming-Sparte. Nach den Kursverlusten der vergangenen Woche könne die Sony-Aktie heute wieder zulegen.Der Verkauf von VR-Software sei ein weiterer attraktiver Markt. Ein weiteres Argument für Sony und das extrem starke Gaming-Segment des Konzerns. Aber aufgepasst - noch befinde sich Sony im Abwärtstrend. Anleger sollten klare Signale abwarten, bevor auf diesem Niveau zugegriffen werde. Die Sony-Aktie bleibe allerdings aussichtsreich. Das Papier gehöre auf die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2019)Börsenplätze Sony-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:38,39 EUR +2,81% (26.03.2019, 14:53)