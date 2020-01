Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (09.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. unter die Lupe.Microsoft habe im Dezember 2019 seine nächste Videospiel-Konsole vorgestellt, die Xbox Series X. Sony habe jüngst nachgezogen und das offizielle Logo seiner nächsten Playstation, der PS5, präsentiert. Daraufhin hätten die Aktien beider Technologieunternehmen und die Papiere weiterer Branchengrößen (u.a. vom Software-Entwickler Take-Two) angezogen.Microsoft habe bereits das Design der neuen Konsole sowie Spezifikationen samt einer ersten Grafikdemo von Hellblade 2 (Teil 1 sei einer der größten Videospiel-Überraschungshits 2017 gewesen) vorgestellt. Dagegen habe Sony auf der CES in Las Vegas am vergangenen Dienstag enttäuscht: Es sei lediglich das Logo offiziell enthüllt worden. Dieses habe aber mit über 5 Mio. Likes auf Instagram direkt einen Rekord gebrochen. Von der Playstation 4 hätten sich bisher weltweit 106 Mio. Einheiten verkauft, die Xbox One komme auf rund 44 Mio. Stück.Die Technikriesen Microsoft und Sony würden die Gaming-Branche dieses Jahr ordentlich aufwirbeln. Hierzulande unterstütze die Bundesregierung die Branche mit 50 Mio. Euro jährlich. Nach einem schwierigen Jahr 2019 seien die Gaming-Aktien 2020 wieder einen näheren Blick wert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)