Börsenplätze Sony-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

61,75 EUR +2,93% (12.06.2020, 12:10)



Börse Tokio-Aktienkurs Sony-Aktie:

7.404,00 JPY -1,21% (11.06.2020)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (12.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Lang hätten die Fans gewartet und gestern habe Sony endlich Neuigkeiten zur Playstation 5 (PS5) vorgestellt. Der japanische Tech-Konzern habe die Spiele zum Verkaufsstart im Dezember und das Aussehen der Konsole enthüllt. Weitere Infos habe es allerdings nicht gegeben und das habe enttäuscht. Die Aktie habe den gestrigen US-Handelstag mit viereinhalb Prozent im Minus abgeschlossen.Zwei Millionen Zuschauer auf YouTube und eine weitere Million auf Twitch seien am Donnerstagabend das einstündige Online-Event verfolgt. Schon zuvor sei unter dem Hashtag #Playstation5 auf Twitter heiß diskutiert worden. Zu sehen habe es dann Trailer zu Game-Überraschungen wie dem Remake zu Demon’s Souls, einem neuen Resident Evil und Ratchet & Clank aber auch erwartete Fortsetzungen wie Gran Turismo oder Spider-Man 2 gegeben. Unbestrittenes Highlight sei am Ende des Events die Enthüllung des Konsolendesigns gewesen.Die Technik der neuen Konsole sei bereits bekannt. Hier wolle Sony mit seinem Sound-System punkten: fünf individuelle 3D-Akustikprofile sollten für ein möglichst realistisches Hörerlebnis und dichtere Spiel-Atmosphäre sorgen. Auch neu: Erstmals gebe es eine Playstation ohne Laufwerk für Blu-ray-Discs. Die "Digital Edition" werde vermutlich günstiger als das Modell mit Laufwerk sein.Wegen der bessere Marktposition favorisiert "Der Aktionär" im Gaming-Bereich Nintendo und den US-Konkurrenten Activision-Blizzard, so Thobias Quaß. (Ausgabe vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link