Börsenplätze Sony ADR-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Sony ADR-Aktie:

57,50 EUR -1,71% (16.04.2020, 10:54)



NYSE-Aktienkurs Sony ADR-Aktie:

62,07 USD +1,04% (15.04.2020)



ISIN Sony ADR-Aktie:

US8356993076



WKN Sony ADR-Aktie:

853688



Ticker-Symbol Sony ADR-Aktie Deutschland:

SONA



NYSE Ticker-Symbol Sony ADR-Aktie:

SNE



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: US8356993076, WKN: 853688, Ticker-Symbol: SONA, NYSE-Symbol: SNE) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony ADR-Analyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: US8356993076, WKN: 853688, Ticker-Symbol: SONA, NYSE-Symbol: SNE) unter die Lupe.Sony lege mit Vorsicht einen Zahn zu! Nachdem jüngst der Controller für die neue Playstation 5 (PS5) vorgestellt worden sei, gebe es nun erste Aussagen zur Produktionsmenge der für diesen Herbst geplanten Konsole. Demnach würden die Japaner von der PS5 im ersten Jahr deutlich weniger Stückzahlen produzieren wollen als 2013 von der Playstation 4 (PS4).In den ersten zwei Quartalen nach Release habe Sony 7,5 Millionen PS4-Konsolen produziert. Für die PS5 plane Tech-Gigant mit einer kleineren Stückzahl, nämlich etwa fünf bis sechs Millionen. Die Gründe seien neben der Pandemie die anspruchsvollen und teureren Komponenten.Durch diese könnte die Konsole laut Game-Entwicklern zwischen 499 und 549 Dollar kosten - womöglich zu teuer für viele, die wegen Corona in Kurzarbeit seien oder Arbeitslosigkeit fürchten würden. Viele würden deshalb vorerst bei der über 106 Millionen Mal verkauften Playstation 4 bleiben.Sonys Videospielsparte rund um die Playstation sorge jährlich für gut ein Viertel der Gesamtumsätze. Dementsprechend wichtig sei der Start der Playstation 5 zum Weihnachtsgeschäft 2020. Mit der Produktionsmenge hätten mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigt, dass der Start der Massenproduktion im Juni nicht beeinträchtigt sei und der Zeitplan gehalten werden könne.Die Aktie habe sich im Zuge der leichten Erholung im Gamingsegment knapp über die GD50 zurückgekämpft. Favorit des "Aktionär" bleibt aber wegen der Switch-Erfolgsgeschichte vorerst der Konsolen-Konkurrent Nintendo, so Thobias Quaß. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link