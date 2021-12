Börsenplätze Sonic Healthcare-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sonic Healthcare-Aktie:

30,195 EUR +1,31% (29.12.2021, 14:15)



ASX-Aktienkurs Sonic Healthcare-Aktie:

46,70 AUD +0,97% (29.12.2021, 06:10)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Sonic Healthcare-Aktie:

34,044 USD +3,78% (27.12.2021, 14:04)



ISIN Sonic Healthcare-Aktie:

AU000000SHL7



WKN Sonic Healthcare-Aktie:

909081



Ticker-Symbol Sonic Healthcare-Aktie:

SAB



ASX-Symbol Sonic Healthcare-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Sonic Healthcare-Aktie:

SKHCF



Kurzprofil Sonic Healthcare Ltd.:



Sonic Healthcare Ltd. (ISIN: AU000000SHL7, WKN: 909081, Ticker-Symbol: SAB, Australian Securities Exchange-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SKHCF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen im Gesundheitswesen. Die Hauptaktivitäten von Sonic Healthcare bestanden in der Bereitstellung von medizinischen Diagnostikdiensten und der Bereitstellung von Verwaltungsdiensten und -einrichtungen für Ärzte. Zu seinen Segmenten gehören Labor, Bildgebung und andere. (29.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sonic Healthcare-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sonic Healthcare Ltd. (ISIN: AU000000SHL7, WKN: 909081, Ticker-Symbol: SAB, Australian Securities Exchange-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SKHCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe vielen Unternehmen eine Sonderkonjunktur beschert. Dazu würden Coronatest-Anbieter, Impfstoff-Hersteller oder auch Laborbetreiber wie Sonic Healthcare aus Australien gehören. Kein Wunder, dass die Aktie des Unternehmens vor kurzem in der Heimatwährung ein neues Allzeithoch erklommen habe.Sonic Healthcare sei global aufgestellt und profitiere von der anhaltenden Corona-Pandemie. Ein Viertel der Erlöse habe das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020/21 in den USA generiert, jeweils weitere 23 Prozent auf Australien und Deutschland.Laut Unternehmensangaben sei Sonic Healthcare der größte Anbieter von Covid-Tests in Deutschland, die in 30 Laboren bundesweit durchgeführt würden. Darüber hinaus verzeichne der Laborbetreiber hierzulande ein anhaltendes Wachstum im Bereich der anatomischen Pathologie, inklusive Gebärmutterhals-Screening.Im Geschäftsjahr bis 30. Juni 2020 habe Sonic Healthcare im Konzernverbund den Umsatz 28 Prozent steigern können. Der Nettogewinn sei förmlich um knapp 150 Prozent explodiert.Nicht minder spannend sei die Zusammenarbeit mit Harrison.ai, an dem Sonic Healthcare eine strategische Beteiligung halte. Gemeinsam werde ein Joint Venture ins Leben gerufen, um präzise klinische Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) in der Pathologie zu entwickeln und vermarkten.Sonderkonjunktur durch Corona, die starke Marktposition samt krisensicherem Geschäftsmodell, eine moderate Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 für das laufende Fiskaljahr und ein attraktives Chartbild: Sonic Healthcare biete alles, was das Herz begehre.Investierte Anleger denken trotz der 123 Prozent Kursgewinn inklusive Dividende seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 15/20 nicht ans Verkaufen und geben vorerst kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Sonic Healthcare-Aktie. (Analyse vom 29.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link