Basierend auf ihren neuen Schätzungen hätten die Analysten mithilfe ihres DCF-Modells ein neuen fairen Wert in Höhe von 3,65 EUR je Aktie ermittelt und damit ihr bisheriges Kursziel (4,85 EUR) gesenkt.



Insgesamt verfüge die Technologiegesellschaft aufgrund ihres innovativen digitalbasierten Dienstleistungsangebots, umfangreichen Kundenstamms, hohen Angebotsvolumens und positiven Auftragslage über eine gute Ausgangsbasis, den dynamischen Wachstumskurs weiter fortzusetzen und in naher Zukunft auch die Gewinnschwelle zu erreichen. Die kürzlich hinzugewonnenen prominenten Kunden würden erneut aufzeigen, dass sich das Unternehmen hierzu auf dem "richtigen Weg" befinde.



In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, der Solutiance-Aktie weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial. (Analyse vom 07.12.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Solutiance AG (ISIN: DE0006926504, WKN: 692650, Ticker-Symbol: ZSOL) in Potsdam ist eine Holdinggesellschaft, deren operative Töchter Plattform Services im Bereich des Technical Property Management anbieten. Kunden werden mit den Lösungen des Konzerns in die Lage versetzt, komplette Prozesse im Betrieb ihrer Immobilien an Solutiance auszulagern und deren Ausführung softwarebasiert zu kontrollieren. Die Solutiance-Aktie wird an den Wertpapierbörsen in Berlin und Stuttgart und seit Juni 2019 auch im Premiumsegment "m:access" der Börse München, im Freiverkehr in Frankfurt und in XETRA gehandelt wird. (07.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Solutiance-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten die Aktie der Solutiance AG (ISIN: DE0006926504, WKN: 692650, Ticker-Symbol: ZSOL) weiterhin zu kaufen.Die Solutiance AG (Solutiance) habe am 16.11.2020 ihre 9-Monatszahlen bekannt gegeben. Basierend hierauf habe die Gesellschaft in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzten und hierbei die Umsatzerlöse aus ihren angebotenen Plattformservices im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 100,0% auf 1,32 Mio. EUR (VJ: 0,66 Mio. EUR) signifikant steigern können. Auf Ergebnisebene sei hierbei ein EBITDA in Höhe von -1,92 Mio. EUR (VJ: -1,94 Mio. EUR) und ein Nettoergebnis in Höhe von -2,14 Mio. EUR (VJ: -2,14 Mio. EUR) erzielt worden.Parallel hierzu sei ebenfalls die Zahl der Kunden, die Anzahl der verwalteten Gebäude sowie das im Umlauf befindliche Angebotsvolumen (offene Angebote) deutlich erhöht worden. Entsprechend sei die Zahl der Kunden zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahr um 42,0% auf 34 (Ende Q3 2019: 24 Kunden) spürbar angestiegen. Die Anzahl der verwalteten Gebäude mit laufenden Verträgen habe ebenso zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahr um 110% auf 319 (Ende Q3 2019: 152 Gebäude) deutlich zulegen können.Zudem sei das Volumen an offenen Angeboten zum Stichtag 10. November 2020 auf 4,73 Mio. EUR deutlich angewachsen. Dieser Anstieg sei u.a. auch durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise bedingt gewesen. Der überwiegende Teil des Angebotsvolumens sei hierbei mit 3,58 Mio. EUR auf das Produkt Dachmanagement (Betreiberpflichten: 1,15 Mio. EUR) entfallen. Laut Unternehmensangaben sei insbesondere im Bereich Betreiberpflichten das Interesse der (potenziellen) Kunden an dieser plattformbasierten Dienstleistung seit September 2020 deutlich angestiegen. Diese positive Entwicklung zeige zudem auf, dass die Gesellschaft über einen sehr bedarfsgerechten Plattformservice in ihrem Leistungsangebot verfüge.Daneben habe Solutiance zum Stichtag 10. November bereits gebuchte Umsätze und einen Auftragsgestand für 2020 in Höhe von 2,20 Mio. EUR bekannt gegeben, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 50,0% (VJ: 1,47 Mio. EUR) gleichkomme. Daneben habe der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahres 1,83 Mio. EUR betragen. Nach Einschätzung der Analysten würden hierbei rund 0,80 Mio. EUR dieses Auftragsbestands auf die laufende Geschäftsperiode entfallen und damit eine gute Basis für das "bereits laufende" traditionell umsatzstärkste vierte Quartal bilden.Des Weiteren habe Solutiance kürzlich den erfolgreichen Abschluss einer zuvor angekündigten Barkapitalerhöhung verkündet. Im Rahmen dieser Kapitalmaßnahme habe die Technologiegesellschaft rund 0,50 Mio. EUR (Bruttoemissionserlös) an liquiden Mitteln bei bereits bestehenden und neuen Investoren einwerben können. Hierbei seien 417.000 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 1,20 EUR je Aktie platziert worden. Das Grundkapital sei im Zuge dessen um nominal 0,42 Mio. EUR auf 6,45 Mio. EUR erhöht worden. Die eingeworbenen Gelder sollten laut Unternehmensangaben zur Finanzierung des weiteren Wachstums eingesetzt werden.Bedingt durch die vorherrschende Corona-Krise (inkl. den erneuten Einschränkungen) und den damit verbundenen Effekten, habe das Unternehmen seine bisherige Guidance mit Umsatzerlösen von 2,71 Mio. EUR und einem EBITDA von -2,20 Mio. EUR gesenkt. Für die laufende Geschäftsperiode erwarte das Solutiance-Management nun Umsatzerlöse in Höhe von 2,20 Mio. EUR, was dennoch eine Fortsetzung des dynamischen Unternehmenswachstums bedeute. Auf EBITDA-Ebene rechne die Gesellschaft hierbei mit einem operativen Ergebnis in Höhe von -2,39 Mio. EUR.Vor dem Hintergrund der neuen Unternehmensguidance hätten auch die Analysten ihre bisherigen Prognosen angepasst. Sie würden nun für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 2,18 Mio. EUR (bisher: 2,72 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von -2,68 Mio. EUR (zuvor: -2,32 Mio. EUR) erwarten. Für das Folgejahr 2021 würden die Analysten mit Umsatzerlösen in Höhe von 4,85 Mio. EUR (zuvor: 7,62 Mio. EUR) und einem EBIT von -0,82 Mio. EUR (zuvor: 0,14 Mio. EUR) kalkulieren. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022 sollten Umsatzerlöse in Höhe von 11,92 Mio. EUR (zuvor: 14,93 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 1,71 Mio. EUR (zuvor: 1,89 Mio. EUR) erzielt werden können. In 2023 würden die Analysten mit einem erneuten Umsatzanstieg auf 23,47 Mio. EUR (zuvor: 26,67 Mio. EUR) und einem EBIT in Höhe von 4,92 Mio. EUR (zuvor: 5,70 Mio. EUR) rechnen.