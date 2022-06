"Die Utility-Scale-Solarindustrie, die traditionell am stärksten auf Preisänderungen bei den Materialkosten reagiert und die größte Anzahl an Modulen pro Anlage benötigt, ist wahrscheinlich der größte Nutznießer", so Evercore-ISI-Analyst Sean Morgan. Dennoch werde auch die Solarbranche für Privathaushalte vom Wegfall der Zölle profitieren.



Die gesamte Solarbranche atme nach den Neuigkeiten aus den USA auf. Schwung verleihe dies auch dem Solar Top 10 Index, der inzwischen so hoch notiere wie seit November 2021 nicht mehr. Innerhalb von rund einem Monat habe der Index nun rund 35 Prozent zugelegt. Der Vorteil: Anleger könnten mit dem zehn Werte umfassenden Aktienbarometer praktisch die gesamte Palette der Solarwirtschaft abdecken - sowohl Modulhersteller als auch Wechselrichterspezialisten oder Projektierer und Betreiber seien im Index vertreten.



SolarEdge, Enphase, JinkoSolar und Co seien wieder gefragt. Anleger könnten darauf setzen, dass die Erholung noch nicht zu Ende sei. Wer das Risiko breiter streuen will, greift dagegen zum Solar Top 10-Index, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest. (07.06.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Solaraktien haben einen starken Wochenstart aufs Parkett gelegt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Die Papiere von wichtigen Playern wie JinkoSolar (ISIN US47759T1007/ WKN A0Q87R), SolarEdge (ISIN US83417M1045/ WKN A14QVM) oder Enphase (ISIN US29355A1079/ WKN A1JC82) hätten allesamt teils deutliche Kursgewinne verbuchen können. Die entscheidenden Impulse dafür seien von US-Präsident Joe Biden gekommen, der entschieden habe, Strafzölle auf Solarmodule aus einigen Ländern auszusetzen.Biden wolle demnach die Zölle auf Solarmodule aus vier südostasiatischen Ländern aussetzen. Betroffen seien davon Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam. An der Börse sei das naturgemäß gut angekommen, denn die Aufhebung der Zölle dürfte dafür sorgen, dass in den USA wieder mehr neue Solarprojekte vorangetrieben würden, nachdem die Zoll-Unsicherheit und die damit verbundenen Fragen nach der Preisgestaltung hier monatelang gebremst hätten.