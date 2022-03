Im Solar Top 10 Index seien zehn aussichtsreiche Unternehmen aus der Branche vertreten. Von Modulherstellern wie JinkoSolar oder Canadian Solar (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) über Wechselrichter-Spezialisten wie SolarEdge oder Enphase Energy (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) bis hin zu Projektierern und Parkbetreibern wie Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: ECV) oder Neoen (ISIN: FR0011675362, WKN: A2N6LV, Ticker-Symbol: N1N, Ticker-Symbol Euronext Paris Neoen-Aktie: NEOEN) werde dabei die gesamte Wirkungskette der Solarbranche abgedeckt.



Vom Tief in der vergangenen Woche habe der Solar-Index nun innerhalb von nur drei Handelstagen knapp 30% an Wert gewonnen. Damit notiere das Aktienbarometer aber noch immer mehr als 20% unter den Niveaus aus dem November. Das zeige, dass auch nach der ersten Erholungsrally noch viel Luft nach oben bleibe - wenn das Marktumfeld weiter stimme, wonach es derzeit aussehe.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zweistellige Kurssprünge waren in den vergangenen Tagen in der Solarbranche keine Seltenheit, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach dem monatelangen massiven Abverkauf zuvor hätten JinkoSolar (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS), SolarEdge (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) & Co aber auch nach der ersten Erholung noch Luft nach oben. Wer breit gestreut auf die Branche setzen wolle, könne zum Solar Top 10 Index (ISIN: DE000SL0CSH7, WKN: SL0CSH) greifen.Hohe Rohstoffpreise und die Angst vor steigenden Zinsen hätten die Solaraktien lange unter Druck gesetzt. Mit dem Ukraine-Krieg und einer möglichen Energiekrise in Europa habe sich das Blatt nun jedoch gewendet - das Sentiment für grüne Aktien stimme wieder. Angesichts von Margenproblemen und teils noch immer hoher Bewertungen dürfte die Volatilität in der Branche allerdings hoch bleiben. Eine Streuung des Risikos biete sich deshalb an.