Kurzprofil SolarWorld AG:



Die SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) produziert und vertreibt Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt 3.288 Menschen und betreibt Fertigungen in Freiberg und Arnstadt (Deutschland), in Hillsboro (USA) und in einem Joint Venture mit Qatar Solar Technologies. Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch die eigene Gesellschaft für Forschung und Entwicklung SolarWorld Innovations. SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan, Südafrika und Qatar. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Mit seinem Programm Solar2World setzt sich das Unternehmen für die Verbreitung von Solarstrom in Entwicklungsländern ein. SolarWorld wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de (28.04.2017/ac/a/nw)







Bonn (www.aktiencheck.de) - SolarWorld vorläufige Quartalszahlen Q1: Konzernweite Absatzmenge steigt auf 382 MW - AktiennewsDie SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) erzielte im 1. Quartal 2017 in einem schwierigen Marktumfeld eine konzernweite Absatzmenge von 382 MW und verzeichnete damit sowohl gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2016: 340 MW) als auch gegenüber dem Vorquartal (Q4 2016: 348 MW) einen Zuwachs, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung zu den vorläufigen Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2017. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Aufgrund der globalen Preiserosion seit Mitte 2016 ging der Konzernumsatz gegenüber dem 1. Quartal 2016 (213 Mio. EUR) auf 186 Mio. EUR zurück. Im Vergleich zum Vorquartal konnte der Konzernumsatz jedoch gesteigert werden (Q4 2016: 164 Mio. EUR).Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug -18 (Q1 2016: 2) Mio. EUR. Im Vorquartal waren es -41 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf -28 (Q1 2016: -10) Mio. EUR, gegenüber -51 Mio. EUR im 4. Quartal 2016.Die beiden operativen Kennzahlen im 1. Quartal 2017 lagen somit innerhalb der Planung für das Jahr 2017.Die Maßnahmen zur Fokussierung auf monokristalline Hochleistungstechnologie wurden im 1. Quartal 2017 eingeleitet, liegen im Plan und werden in diesem Jahr weitgehend abgeschlossen.