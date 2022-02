Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (16.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Nach Enphase Energy habe auch SolarEdge seine Quartalszahlen vorgelegt. Besonders der Ausblick gefalle sehr gut, doch gleichzeitig würden hohe Logistikkosten und knappe Bauteile immer noch stark bremsen.CEO Zvi Lando habe von einer "extrem starken Nachfrage" im Solargeschäft gesprochen. Es gebe allerdings auch "Herausforderungen" wie hohe Logistikkosten. Unterm Strich habe der Gewinn je Aktie im vierten Quartal mit 1,10 USD unter den Erwartungen von 1,30 USD gelegen. Aber gleichzeitig sei der Solarboom im neuen Jahr 2022 - wie auch Brancheninsider verraten würden - offenbar besonders groß. Es werde im ersten Quartal ein Umsatz von "615 bis zu 645 Millionen Dollar" erwartet - deutlich mehr als die 580 Mio. USD von Analysten prognostiziert. Die Marge habe zuletzt bei 30% gelegen und solle in Q1 bei "28 bis 30 Prozent" liegen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2022)Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:222,00 EUR -3,90% (16.02.2022, 14:20)