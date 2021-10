Nasdaq-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:

Kurzprofil SolarEdge Technologies Inc.:



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (14.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Die SolarEdge-Aktie habe sich in den vergangenen zwei Jahren einfach phänomenal entwickelt. Die Kursschwankungen in einem Seitwärtstrend nach dem steilen Kursanstieg in den letzten Monaten sollten nicht überbewertet werden, zumal in den Aktienkurs langsam wieder mehr Dynamik reinkomme. Das fundamentale Umfeld für Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien sei derzeit gut. Die SolarEdge-Aktie habe mit dem Sprung über die 300-USD-Marke ein Kaufsignal generiert. Dabeibleiben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.10.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SolarEdge-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SolarEdge-Aktie:262,10 EUR -0,04% (14.10.2021, 15:50)