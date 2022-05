Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) bietet Kunden eine Stromrichterlösung für Photovoltaiksysteme an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören u.a. SolarEdge Power Optimizer, SolarEdge Inverter, StorEdge Solutions und SolarEdge Monitoring Software. (19.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarEdge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SolarEdge Technologies Inc. (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, Nasdaq-Symbol: SEDG) unter die Lupe.Die Hoffnung auf Milliardeninvestitionen in den Solarsektor treibe die Kurse bei Enphase und SolarEdge am Donnerstag gegen den erneut schwachen Gesamtmarktrend kräftig nach oben. Anleger sollten dennoch nicht blindlings zugreifen, denn die Sache habe einen Haken.Für Enphase gehe es im aktuellen US-Geschäft um 9,3 Prozent in die Höhe auf 170,69 Dollar. Die Firma sei einer der führenden Entwickler von Wechselrichtern, die in Solarmodulen für die Umwandlung von Gleich- auf Wechselstrom sorgen würden. Die aktuelle Rally sei keine Eintagsfliege. Enphase koppele sich bereits seit einigen Tagen vom Markt ab und sei seit dem Tief am 12. Mai bei 128 Dollar um mehr als 30 Prozent im Wert gestiegen.Zur Wahrheit gehöre auch: Vom Hoch im letzten November habe die Aktie trotz des Aufschwungs 40 Prozent eingebüßt.Beim israelischen Module-Hersteller SolarEdge (die Firma führe zudem ebenfalls Wechselrichter im Sortiment) sehe es am Donnerstag - Achtung Wortspiel: ähnlich sonnig - aus. Die Aktie marschiere um 8,2 Prozent nach oben und notiere nun bei 257 Dollar. Wie bei Enphase, datiere auch bei den Israelis das Hoch aus dem vergangenen Winter und wie bei Enphase, notiere die Aktie von SolarEdge trotz Anstiegs deutlich unter den Rekordständen.Andere Kurstreiber würden sich momentan nicht auftreiben lassen. Die Gretchenfrage: Sollte man als Anleger zugreifen? Ein Blick auf den Chart mahne zur Vorsicht - bei beiden Aktien.Die Kursrally der vergangenen Tage lasse Enphase und SolarEdge wie Einhörner erscheinen. Bei beiden Aktien zeige der Chart jedoch einen intakten Abwärtstrend, der bislang nicht geknackt worden sei. Das heiße nicht, dass ein Break nicht möglich sei, mahne jedoch zur Vorsicht.Anleger, die einen Kauf in Erwägung ziehen, sollten besser auf einen nachhaltigen Bruch warten und erst dann zugreifen, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2022)