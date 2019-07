Der Internationale Währungsfonds habe nach dieser neuen Eskalationsstufe die BIP-Prognosen für China um ein Zehntel auf 6,2% für 2019 und 6,0% für 2020 zurückgenommen. Der Handelsstreit koste das globale Wachstum nach einer Hochrechnung des IWF 2020 bereits 0,3 Prozentpunkte, wobei die Hälfte davon auf die negativen Effekte aufgrund der Geschäfts- und Finanzmarktunsicherheiten zurückzuführen sei. Die Analysten der RBI würden die BIP-Prognosen für China unverändert bei 6,2% für 2019 und 2020 und 6,0 für 2021 ansetzen. Ihre Berechnungen würden ergeben, dass der Exportrückgang im worst-case-Szenario China ca.1,2 Prozentpunkte an BIP-Wachstum koste. Nicht eingerechnet seien verstärkende Effekte (Investitionsrückgänge) und konterkarierende Effekte (Exportumschichtungen, Yuan-Abwertung).



Des Weiteren hätten die Analysten der RBI bisher argumentiert, dass - je heftiger sich der Handelsstreit entwickle - desto stärker drücke China das finanzpolitische Gaspedal. An dem Punkt sind wir jetzt angekommen, so die Analysten der RBI. Die chinesischen Regierungsbehörden würden keine Zweifel offen lassen, dass "...unternommen werde - was auch immer es koste ", um eine harte Landung der Konjunktur (die unweigerlich zu stärkeren sozialen Unruhen führen würden) zu vermeiden. Entsprechend sei das fiskalpolitische Paket vom Frühjahr ergänzt worden, nachdem die letzten Konjunkturindikatoren enttäuscht hätten und die Wirkung der bisherigen fiskal- und geldpolitischen Schritte infrage gestellt worden sei. Der Schwerpunkt der Konjunkturstimulierung sei dabei von den Steuersenkungen für Haushalte und Unternehmen wieder zum Klassiker der effektiveren Investitionsankurbelung gerückt worden.



Unbestritten sei, dass Chinas Konjunkturentwicklung für die globale Welt von großer Relevanz sei. Als Daumenregel gelte, dass sich eine Wachstumsveränderung des chinesischen BIP von 1 Prozent mit 0,1 bis 0,4 Prozent beim globalen BIP niederschlage. Rohstoffexportierende Emerging Markets und asiatische Länder seien über die Exporte klarerweise stärker tangiert als Europa oder die USA. (Ausgabe 3. Quartal 2019) (08.07.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt entwickelte sich zu einem Dauerbrenner, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) in einer aktuellen Ausgabe von "Strategie Globale Märkte".Mittlerweile seien USD 250 Mrd. an chinesischen US-Importen mit einem Strafzoll von 25% belegt. Diese könnten erst nach einem Anhörungsprozess Ende Juni/Anfang Juli in Kraft treten. Eine Verzollung von allen chinesischen Importgütern (mit einem Volumen von. ca. USD 520 Mrd.) stehe im Raum. China habe mit Strafzöllen von 25% auf zusätzlichen USD 60 Mrd. gekontert, womit seit letztem Jahr insgesamt USD 110 Mrd. an US-Importen zu diesem Satz verzollt seien. Mit Reisewarnungen für chinesische Bürger in die USA (der Überschuss der Dienstleistungsbilanz der USA mit China resultiere vorwiegend aus dem Tourismus) und einem angedrohten Exportstopp seltener Erden (der Großteil der US-Importe dieses Rohstoffs komme aus China) gieße China zusätzlich Öl ins Feuer. Die neue Anti-Amerika Haltung Chinas dürfte die Gesprächsbasis zwischen den beiden Großmächten zusätzlich verschlechtern. Selbst wenn es zu vereinzelten Vereinbarungen kommen sollte, bedeute dies nicht, dass eine umfassende Lösung des komplexen Themas in Sichtweite sei. Vielmehr sei davon auszugehen, dass sich das Handels- und Investitionsthema weit ins Jahr 2020 ziehen werde.