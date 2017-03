Börsenplätze Software AG-Aktie:



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro.



Weitere Informationen: www.softwareag.com. (27.03.2017/ac/a/t)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Die Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) hat heute die Akquisition der Cumulocity GmbH ("Cumulocity") mit Sitz in Düsseldorf bekannt gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für das Internet der Dinge (Internet of Things/IoT) und bietet mit ihrer IoT-Cloud eine Anwendungs- und Geräte-Management-Plattform zur einfachen Anbindung für vernetze Geräte und Sensoren. Die Einbindung der IoT-Lösungen von Cumulocity in das Produktpotfolio der Software AG ermöglicht es Unternehmen, ihre IT-Anwendungen einfacher, schneller und besser mit operativen IoT-Geräten zu integrieren. Für die Software AG ist die Übernahme von Cumulocity ein weiterer Schritt beim Ausbau ihrer Technologieführerschaft im IoT-Bereich. Zuletzt hatte das Darmstädter Unternehmen im Dezember 2016 das US-amerikanische Unternehmen Zementis im Bereich der künstlichen Intelligenz übernommen. Finanzielle Einzelheiten zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Auf Basis einer strategischen Partnerschaft hat die Software AG die IoT-Cloud-Plattform von Cumulocity vor zwei Jahren in ihren Geschäftsbereich Digital Business Platform mit eingebunden. Die Kombination der Digital Business Platform mit der Anwendungs- und Geräte-Management-Technologie von Cumulocity reduziert die Komplexität beim Internet der Dinge und ermöglicht eine skalierbare und flexible Verwaltung eines Netzwerks aus Millionen von Endgeräten. Außerdem können Unternehmen IoT-Endgeräte mit jeder beliebigen IT-Anwendung integrieren und weitere Komponenten der Digital Business Platform auf diesen Geräten einsetzen."Das Internet der Dinge und Industrie 4.0 sind zentrale Wachstumsmärkte für die Software AG und für die gesamte Technologiebranche. Mit der Akquisition von Cumulocity stärken wir unsere technologische Marktführerschaft und erleichtern unseren Kunden den Zugang zum Internet der Dinge. Denn sie profitieren von einem erweiterten, ganzheitlichen Produktportfolio, das die Daten aus physischen Sensoren mit innovativen, analytischen Software-Lösungen zusammenbringt", sagt Karl-Heinz Streibich, Vorsitzender der Vorstands der Software AG."Die erfolgreiche Kooperation zwischen Software AG und Cumulocity begann bereits im Jahr 2015 im Rahmen einer strategischen IoT-Partnerschaft - der Zusammenschluss ist ein nächster logischer Schritt. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere bisherige Erfolgsgeschichte als Teil der Software AG zukünftig noch beschleunigen können. Von dem Zusammenschluss werden insbesondere unsere Partner und Kunden profitieren", ergänzt Bernd Groß, Geschäftsführer von Cumulocity.Mit der Übernahme von Cumulocity vervollständigt die Software AG ihr Portfolio von IoT-Software-Services. Dazu gehören Streaming Analytics, On-Premise-, Cloud- und Hybrid-Integration, nun auch IoT-Geräte-Integration, sowie In-Memory-Technologie, dynamisches Prozessmanagement und IoT-Device-Management.Neben der Übernahme von Zementis hat die Software AG in den letzten Monaten strategische IoT- und Industrie 4.0-Partnerschaften bekannt gegeben, darunter mit Bosch, Octo, Dell und Huawei.Über CumulocityCumulocity ist eine führende IoT-Anwendungs- und Geräte-Management-Plattform. Unternehmen wie Deutsche Telekom, Software AG und Gardner Denver setzen Cumulocity in ihren IoT-Lösungen für Produktion, Fuhrparkmanagement, Elektronik und in vielen anderen Bereichen ein. Die Plattform bietet Analytics und Visualisierung in Echtzeit, und kann über öffentlich dokumentierte APIs und das offene UI-Framework einfach auf individuelle Anforderungen zugeschnitten werden. Cumulocity steht in der Cloud, als On-Premise- oder als Hybrid-Lösung zur Verfügung. Eine besonders hohe Sicherheit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit liefern die Verlässlichkeit, die man braucht, um Millionen von IoT-Geräte zu verwalten. Der Erfolg der Partner und Kunden von Cumulocity wird getragen von einem aktiven Partnernetzwerk, einer Entwickler-Community aus 2.500 Programmierern und GTM-Support. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.cumulocity.com