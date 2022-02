Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit.



Im Geschäftsjahr 2021 hatte das Unternehmen mehr als 4.800 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen Euro. Bis 2023 strebt die Software AG eine Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro und eine operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) zwischen 25 und 30 Prozent an. (22.02.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW) unter die Lupe.Die Software AG wolle den Schwung aus dem Schlussquartal des vergangenen Jahres mitnehmen. Das Wachstum im wichtigen Geschäft mit Software zur Integration von IT-Systemen wolle der Softwareanbieter verstetigen, um seine Ziele für dieses Jahr und die Mittelfristprognosen zu erreichen. An der Börse habe die Aktie auf die Investorenveranstaltung am Dienstag aber kaum reagiert."Das Digital Business beschleunigte sich im vierten Quartal wieder, und diese Dynamik setzt sich im Jahr 2022 fort", habe es vom Konzern geheißen. Die Mittelfristziele für 2023 seien bestätigt worden - dafür bleibe die Umsetzung der von Vorstandschef Sanjay Brahmawar eingeleiteten Wachstumsoffensive der Schlüssel. Auch die Ende Januar ausgegebene Prognose für das laufende Jahr habe das Management beibehalten.Brahmawar sei Mitte 2018 bei den Darmstädtern angetreten, um das lange wachstumsschwache Geschäft wieder anzukurbeln. Dazu sei viel in den Vertrieb investiert worden und in den Umbau des Geschäftsmodells hin zu Abonnements. "Nach drei Jahren der Transformation sind wir auf dem besten Weg, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen", habe der CEO gesagt.Für kommendes Jahr stehe beim Umsatz die Marke von einer Milliarde Euro im Plan. Dafür müsse die Software AG noch kräftig zulegen: Vergangenes Jahr habe der Erlös bei knapp 834 Millionen Euro gelegen. Das Wachstum der Digitalsparte, die den Hauptteil des Erlöses beisteuere, habe sich in der Vergangenheit des Öfteren als schwankungsanfällig erwiesen, im Schlussquartal aber wieder Fahrt aufgenommen. SAP -Tochter Signavio konkurriere. Produktvorstand Stefan Sigg habe gesagt, die Software AG gewinne nicht nur immer öfter im Wettbewerb gegen die direkte Konkurrenz, sondern komme auch viel öfter überhaupt zur Möglichkeit, an relevanten Ausschreibungen bei den Kunden teilzunehmen.Mit dem Schwenk weg von der früher im Wesentlichen als Lizenzpaket verkauften Software hin zu Abonnements müsse der Konzern auch mehr Fokus auf die Zufriedenheit der bestehenden Kunden legen. Daher habe die Software AG mittlerweile im erweiterten Spitzenmanagement - unterhalb des Vorstands - mit Scott Little und Benno Quade zwei Vertriebschefs, die sich um Kundengewinnung und den Ausbau der Beziehungen kümmern. Der Ausbau der Vertriebsmannschaft insgesamt sei ein Kernelement der Strategie von Brahmawar gewesen.Punktuelle Zukäufe in Wachstumsbereichen würden derweil Thema für die Darmstädter bleiben. Allerdings werde das Unternehmen weiter keine "transformativen" Deals in Angriff nehmen, habe Brahmawar gesagt, der Fokus liege also eher auf möglichen kleineren Übernahmen. Zuletzt sei der auf Technologiefirmen spezialisierte US-Finanzinvestor Silver Lake mit 344 Millionen Euro bei dem Unternehmen über Wandelschuldverschreibungen eingestiegen, die für rund zehn Prozent des Gesamtkapitals stünden. Ein zuvor spekulierter Verkauf des Konzerns sei damit vom Tisch gewesen. Silver Lake solle Software AG in der Branche auch Türen öffnen und so für Wachstumsgelegenheiten sorgen.Der tief greifende Umbau der Software AG gehe weiter. Das Unternehmen müsse nun Ergebnisse liefern, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Erst dann sind auch nachhaltig höhere Kurse zu erwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Software AG-Aktie. (Analyse vom 22.02.2022)