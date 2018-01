Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (25.01.2018/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Software AG habe ihre Zahlen bekannt gegeben und sei schwächer in den Handelstag gegangen. Man habe sich beim Margen-Ausblick deutlich zurückgehalten. Für 2018 rechne man mit einem Bereich um 30%. Laut dem Aktienprofi sei das vielleicht zu wenig, um die Anleger noch reinzulocken - zumal, da man hier nicht vergessen dürfe, dass die Software AG-Aktie in den vergangenen Monaten ordentlich (etwa um ein Drittel) habe zulegen können.Mit den Nachrichten im Rücken steigen manche Anleger aus der Software AG-Aktie wieder aus und schauen, ob sie einen günstigeren Einstieg hinbekommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze Software AG-Aktie: