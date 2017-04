ISIN Software AG-Aktie:

Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (24.04.2017/ac/a/t)

London (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analyst Antonin Baudry von HSBC:Antonin Baudry, Analyst von HSBC, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie der Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF), erhöht aber das Kursziel von 38 auf 40 Euro.Der Darmstäder Softwarehersteller habe gute Zahlen präsentiert und die Markterwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Für noch deutlichere Kursgewinne sei es allerdings zu früh. Dafür müsse das Geschäft mit Integrationssoftware (Sparte DBP) weiter an Dynamik gewinnen und weniger schwanken.Harald Schnitzer, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Software AG-Aktie von "buy" auf "hold" nach den jüngsten Kursgewinnen herabgestuft und das Kursziel von 38 auf 40 Euro angehoben. (Analyse vom 24.04.2017)Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:39,99 EUR +2,85% (21.04.2017, 09:57)Tradegate-Aktienkurs Software AG40,246 EUR +3,73% (21.04.2017, 10:33)