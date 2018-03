Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:

43,06 EUR -1,35% (19.03.2018, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Software AG

43,19 EUR -1,75% (19.03.2018, 15:56)



ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie:

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) (TecDAX) unterstützt die digitale Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über 4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 879 Millionen Euro. (19.03.2018/ac/a/t)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BODENHOLM CAPITAL AB hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Software AG nun an:Die Leerverkäufer von BODENHOLM CAPITAL AB setzen ihre Short-Attacke gegen die Aktien der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) fort.Die Finanzprofis von BODENHOLM CAPITAL AB haben am 16.03.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Software AG-Aktien von 0,42% auf 0,55% ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Software AG:0,99% BlackRock Investment Management (UK) Limited (19.02.2018)0,55% BODENHOLM CAPITAL AB (16.03.2018)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 2,55% der Software AG-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Software AG-Aktie: