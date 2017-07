Tradegate-Aktienkurs Software AG

38,00 EUR -0,28% (21.07.2017, 14:30)



ISIN Software AG-Aktie:

DE0003304002



WKN Software AG-Aktie:

330400



Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie:

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (21.07.2017/ac/a/t)



Die Q2-Zahlen seien insgesamt erfreulich ausgefallen. Umsatz (+2,0% y/y) und Gewinn (bspw. Nettoergebnis: +11,0% y/y) hätten zulegen können. Die Wachstumsdynamik im wichtigen Segment "Digital Business Platform" habe sich zwar in Q2 verglichen mit dem Vorquartel merklich abgeschwächt, jedoch liege die Software AG nach sechs Monaten hier noch im Rahmen ihres Zielkorridors. Insgesamt habe die Software AG umsatz- und ergebnisseitig ausschließlich vom anhaltenden Wachstum der Wartungserlöse profitiert. Die Lizenzerlöse hätten dagegen die Erwartungen verfehlt.Die in Q2 besser als erwartete EBITA-Margenentwicklung habe das Unternehmen dazu veranlasst, den Margenausblick für 2017 leicht (!) um 0,5 Pp anzuheben. Darüber hinaus würden laut Hauptversammlungsbeschluss Anfang Oktober die Aktien der Software AG von Inhaber- auf Namensaktien geändert. Zudem ändere sich die ISIN. Friebel habe seine EPS-Prognose für 2017 leicht auf 2,00 (alt: 1,97) Euro und für 2018 leicht auf 2,22 (alt: 2,20) Euro erhöht.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet sie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 21.07.2017)