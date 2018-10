Tradegate-Aktienkurs Softing-Aktie:

8,10 EUR +1,25% (29.10.2018, 15:42)



Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

8,12 EUR +3,57% (29.10.2018, 13:14)



ISIN Softing-Aktie:

DE0005178008



WKN Softing-Aktie:

517800



Ticker-Symbol Softing-Aktie:

SYT



Kurzprofil Softing AG:



Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (29.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Softing-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Softing AG (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) unter die Lupe.Im letzten Jahr habe Softing trotz eines schwachen dritten Quartals an der Prognose für die gesamte Finanzperiode festgehalten, obwohl diese damals sehr ambitioniert gewirkt habe. Im Nachgang sei es bei einem Auftrag zu einer größeren Verschiebung gekommen, was dann doch noch zu einer kräftigen Absenkung der Ziele geführt und dem Management einen weiteren Vertrauensverlust beschert habe. Auch in diesem Jahr sei das Abschlussquartal erneut besonders wichtig zur Erreichung der anvisierten Werte für Umsatz (80 Mio. Euro) und EBIT (4 Mio. Euro). Doch die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss seien ungleich besser.Denn im dritten Quartal habe das Unternehmen gemäß vorab veröffentlichter Kennzahlen einen Umsatz von 20,6 Mio. Euro und ein EBIT von 1,3 Mio. Euro erwirtschaften können. Das sei deutlich besser als im Vorjahr (19 Mio. Euro / -0,4 Mio. Euro) gewesen. Nach neun Monaten würden sich die Erlöse und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern bereits auf 60,5 bzw. 2,4 Mio. Euro summieren. Damit reiche im traditionell relativ starken Q4 ein Resultat auf Vorjahresniveau (Umsatz 20,3 Mio. Euro, EBIT 1,7 Mio. Euro), um die mit der Zahlenbekanntgabe bekräftigte Prognose zu erreichen. Da das Unternehmen auch über einen um 12,1% auf 65,7 Mio. Euro gestiegenen Auftragseingang in den ersten neun Monaten berichtet habe, würden die Experten das für gut machbar halten. Das größte Risiko würden sie in Abnahmeverzögerungen vonseiten der Kundschaft aus der Automobilindustrie sehen, da die Branche derzeit in größeren Turbulenzen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Softing-Aktie: