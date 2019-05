Xetra-Aktienkurs Softing-Aktie:

Softing (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) ist eine weltweit agierende Management-Holding. Die Softing Gesellschaften erstellen und vertreiben Hard- und Software in den Unternehmenssegmenten Industrielle Automatisierung und Automotive Electronics. In enger Kundenbeziehung werden technologisch hochwertige Standardprodukte sowie individuelle Lösungen realisiert. Softing operiert mit beiden Unternehmenssegmenten in Wachstumsmärkten Softing hat das Ziel, bei nachhaltiger Profitabilität im Umsatz jährlich zweistellig zu wachsen. (30.05.2019/ac/a/nw)



Die Softing-Aktie (ISIN: DE0005178008, WKN: 517800, Ticker-Symbol: SYT) legte von 2011 bis 2014 eine unglaubliche Rally hin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Nach der Bodenbildung um 2,00/2,50 Euro sei es in der Spitze bis auf 18,75 Euro nach oben gegangen. Doch seitdem würden sich die Papiere des Automatisierungsspezialisten wegen operativer Probleme im Rückwärtsgang befinden. Allerdings gebe es nun Hoffnungen auf eine Trendwende. Im ersten Quartal sei der Umsatz von Softing um sechs Prozent auf 19,6 Mio. Euro geklettert, der Ordereingang habe sich sogar um 18 Prozent verbessert. Das habe dafür gesorgt, dass der Auftragsbestand auf einen neuen Rekordstand geklettert sei. Das operative Ergebnis habe mit minus 0,5 Mio. Euro zwar leicht unter dem Vorjahr gelegen, allerdings sollte der Rückstand im Laufe des Jahres aufgeholt werden.Zudem habe die Softing-Tochter Globalmatix einen spannenden Großauftrag an Land gezogen. Nach umfangreichen Tests mit einem Großkunden sei ein Vertrag zur Lieferung von Hardware und Dienstleistungen für die Steuerung von kommerziell genutzten Fahrzeugflotten geschlossen worden. Der Vertrag habe eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren. Globalmatix erwarte im Vertragszeitraum den Anschluss von mehr als 200.000 Fahrzeugen. Gut informierten Kreisen zufolge könnten hieraus im optimalen Fall deutliche Umsatzpotenziale, und zwar im niedrigen zweistelligen Millionenbereich pro Jahr, resultieren. Damit nicht genug: Globalmatix rechne durch den Vertragsabschluss mit einer positiven Signalwirkung für eine Reihe weiterer potenzieller Kunden. Mit anderen Worten: Bei der Softing-Aktie sei weiterhin für Spannung gesorgt. (Ausgabe 21/2019)