Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören unter anderem SoftBank Mobile Corp., SoftBank BB Corp., SoftBank Telecom Corp. und SoftBank Commerce & Service Corp. Die Tochterunternehmen SoftBank Mobile Corp. und SoftBank BB Corp. werden zum 01.12.2015 verschmelzen. Mit Sprint ist SoftBank außerdem als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (23.05.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Softbank: Für reichlich Fantasie ist gesorgt - AktienanalyseMit großer Spannung wurde der Börsengang des Fahrdienstvermittlers Uber (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG) erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Hätten die Aktien mit 46 Dollar schon nur am unteren Ende der von 45 bis 50 Dollar reichenden Preisspanne zugeteilt werden können, sei die Aktie nach der Erstnotiz bis auf beinahe 36 Dollar abgestürzt, ehe sich Käufer eingefunden hätten. Auch das Management von Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) dürfte das Geschehen mit großem Interesse verfolgt haben. Denn über den Softbank Vision Fund seien die Japaner mit 13,5 Prozent größter Uber-Anteileigner.Entsprechend sei es auch bei der Softbank-Aktie zu Verlusten gekommen, als das Uber-IPO gefloppt sei. Jedoch hätten die Papiere in den Wochen vor dem Börsengang auch massiv profitiert. Gewinnmitnahmen seien da nur eine Frage der Zeit gewesen. Nach dem Rücksetzer lohne nun aber ein neuer Blick auf den Titel. Zum einen habe Softbank Geschäftszahlen für das vierte Quartal veröffentlicht und dabei beim Ergebnis die Erwartungen um mehr als das Dreifache übertroffen. Der steigende Wert seiner Beteiligungen habe dem Technologie- und Telekomkonzern einen Gewinnsprung beschert. Das Betriebsergebnis sei im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende März) um 80,5 Prozent auf 2,4 Bio. Yen (19,5 Mrd. Euro) gestiegen. Das starke Plus sei maßgeblich getrieben worden durch Gewinne von 1,26 Bio. Yen aus dem Softbank Vision Funds, der mit einem Volumen von rund 100 Mrd. Dollar in aufstrebende Startups- und High-Tech-Unternehmen investiere.Anleger können den jüngsten Rücksetzer der Aktie im Zuge des Uber-IPOs daher zum Einstieg nutzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link