Börsenplätze Softbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Softbank-Aktie:

63,51 EUR -1,53% (19.12.2018, 09:11)



ISIN Softbank-Aktie:

JP3436100006



WKN Softbank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol Softbank-Aktie Deutschland:

SFT



Kurzprofil Softbank:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften gehören unter anderem SoftBank Mobile Corp., SoftBank BB Corp., SoftBank Telecom Corp. und SoftBank Commerce & Service Corp. Die Tochterunternehmen SoftBank Mobile Corp. und SoftBank BB Corp. werden zum 01.12.2015 verschmelzen. Mit Sprint ist SoftBank außerdem als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (19.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Softbank-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Softbank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Trotz volatiler Börsen habe Japans größter Tech-Konzern den Börsengang seiner Mobilfunktochter durchgezogen - und sei auf ganzer Länge gescheitert. Das IPO sei zum Desaster geraten und die Aktie habe zweistellig im Minus geschlossen. Die Aktie der Softbank Corp. (der Name der Konzernmutter laute Softbank Group) sei nach Aufnahme des Handels an der Tokioter Börse um zeitweise 14% in die Tiefe getaumelt.2018 habe es 82 Börsengänge in Tokio gegeben, nur sieben, darunter Softbank Corp., hätten bei der Aufnahme des Handels unter dem Platzierungspreis notiert. Ein Image-GAU. Die Kursentwicklung des Debüttanten sei einerseits der schwachen Marktverfassung geschuldet. Ein massiver Netzwerkausfall bei dem Mobilfunker vor wenigen Tagen und die geschäftlichen Verbindungen zum umstrittenen chinesischen Telekomausrüster Huawei hätten ebenfalls auf die Nachfrage gedrückt und damit auf den Kurs.Dass der Börsengang trotz der absehbaren Probleme nicht verschoben worden sei, überrasche nicht, schließlich sei er mit einem Platzierungsvolumen von 23,5 Mrd. USD einer der größten weltweit gewesen und mit entsprechend viel Mediengetöse angekündigt worden.Trotz des gefloppten Börsengangs werde man bei Softbank Group nicht gänzlich unzufrieden sein. Der Beteiligungsriese habe bei der Platzierung seinen Schnitt gemacht und könne mit den Milliardenerlösen Schulden zurückzahlen und weitere Beteiligungen eingehen. Die Positionierung als reine Beteiligungsgesellschaft schreite mit dem Börsengang der Mobilfunktochter ebenfalls voran."Der Aktionär" hat die Softbank-Aktie Mitte November zum Kauf empfohlen und hält an der Empfehlung fest, so Martin Weiß. Das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten betrage 95 Euro, der Stopp 59 Euro. (Analyse vom 19.12.2018)