Ola Källenius, der CEO von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), habe gesagt, dass die Covid-19-Pandemie die Hersteller dazu veranlassen werde, bedeutendere Umstrukturierungspläne durchzuführen. Die Konzernleitung habe vor einer viel härteren Realität in der Welt nach Covid für die Automobilunternehmen und vor großen Gehaltskürzungen in diesem Sektor gewarnt.



Der Aktienkurs von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) sei während des gestrigen Handels in Frankfurt und später in New York gestiegen. Der Hersteller von Elektroautos habe über 4% zugelegt und Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) in Bezug auf die Marktkapitalisierung übertroffen. Dies könne als eine Art Meilenstein angesehen werden, da dies bedeute, dass Tesla nun das wertvollste Automobilunternehmen der Welt sei.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) hätten einen Asset-Tausch abgeschlossen. Die Geschäftsbereiche Erneuerbare Energien und Gasspeicherung seien von innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY), einer Tochtergesellschaft von E.ON, auf RWE übertragen worden. 2.700 Mitarbeiter seien ebenfalls zu RWE gewechselt.



Der japanische Technologiekonzern SoftBank Group (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) habe beschlossen, den 5-Jahres-Partnerschaftsvertrag mit Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) zu kündigen, nachdem der deutsche Zahlungsdienstleister wegen des Bilanzskandals zusammengebrochen sei. Das Partnerschaftsabkommen sei im April 2019 geschlossen worden. Die SoftBank habe Wirecard beim Abschluss einer Wandelanleihe in Höhe von 1 Milliarde USD unterstützt. (02.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte steigen am Donnerstag zusammen mit den US-Futures, so die Experten von XTB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde fast 1,9% höher gehandelt und sei einer der stärksten großen Indices in Europa. Die gestern veröffentlichten ADP-Daten hätten einen weiteren Monat mit starkem Beschäftigungswachstum gezeigt und die Investoren schienen die steigenden Covid-19-Fälle zu ignorieren. Die Veröffentlichung des NFP-Berichts um 14:30 Uhr sei das Hauptereignis des heutigen Tages, da es eine "offizielle" Bestätigung dafür sein könnte, dass die Wiedereröffnung im Juni fortgesetzt worden sei.