Tradegate-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

52,50 EUR -0,94% (18.09.2020, 14:58)



Tokio-Aktienkurs SoftBank-Aktie:

6.545 JPY -1,09% (18.09.2020)



ISIN SoftBank-Aktie:

JP3436100006



WKN SoftBank-Aktie:

891624



Ticker-Symbol SoftBank-Aktie Deutschland:

SFT



Kurzprofil SoftBank Corp.:



Die Softbank Corp. (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) ist ein japanischer Telekommunikations- und Medienkonzern. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich Telekommunikation tätig und verkauft damit einhergehend auch Mobilfunkgeräte und Zubehör. Zum breiten Portfolio zählen aber auch die Entwicklung und Vermarktung von Online-Spielen, verschiedenen Internetdienstleistungen sowie Breitband-Technologien oder E-Commerce. Mit Sprint ist SoftBank als Telekommunikationsdienstleister in den USA vertreten. (18.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SoftBank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SoftBank-Aktie (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) unter die Lupe.Während der laufenden technischen Korrektur bei Big-Techs halte sich die SoftBank Group-Aktie relativ gut. CEO Masayoshi Son könne über die jüngsten Erfolge bei den Börsengängen seiner Beteiligungen jubeln und einen weiteren gewichtigen Grund für die stabile Verfassung dürfte der Deal mit NVIDIA zur Übernahme des Chip-Designers Arm liefern. Allein die Nachricht über den Arm-Verkauf habe die SoftBank-Aktie um 9% angetrieben. Durch den NVIDIA-Deal, sofern dieser kartellrechtlich genehmigt werde, würden allein der SoftBank Group 30 Mrd. USD zufließen, teilweise in NVIDIA-Aktien und zum anderen Teil in bar. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SoftBank-Aktie: