Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (21.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Das Unternehmen habe sich mit mehreren US-Behörden auf eine Strafzahlung über 1,3 Mrd. USD geeinigt. Gegenstand der Streitbeilegung seien Vorwürfe in Zusammenhang mit Verstößen gegen US-Sanktionsbestimmungen gewesen. In dem Verfahren sei es um Fehlverhalten in Bezug auf den Iran, Sudan und Kuba gegangen. In einem separaten Vergleich mit dem New York State Department of Financial Services zahle Société Générale zusätzlich 95 Mio. USD, weil die Behörde Defizite in den Anti-Geldwäsche-Systemen festgestellt habe. Laut Unternehmensangaben sei die Summe vollständig durch die bereits gebuchten Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten gedeckt, sodass die Zahlungen keinen Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 hätten.Alles in allem werte der Analyst die Einigungen als positiv, aber nicht überraschend wegen der Kommunikation von Anfang September. Diese Vergleiche sowie die Einigung mit US-Behörden von Anfang Juni (Strafzahlung über 1,3 Mrd. USD) dürften den Großteil der bestehenden Rechtsrisiken der Bank in den USA beseitigen. Dem Management sei dadurch eine größere Fokussierung auf die Revitalisierung des französischen Privatkundengeschäfts und der Investment Bank möglich. Die letztlich vorgelegten Q3-Zahlen hätten diesbezüglich erste Verbesserungstendenzen gezeigt. Für eine Neubewertung des Wertpapiers müssten sich jedoch nachhaltige Fortschritte (vor allem in Bezug auf das Wachstum) in den Zahlen widerspiegeln.Bei einem neuen Kursziel von 37,00 (alt: 38,00) Euro bewertet Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Société Générale-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 21.11.2018)