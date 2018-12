Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:

28,22 EUR -2,37% (20.12.2018, 14:15)



ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (20.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Société Générale verkaufe einen Teil ihrer serbischen Einheit (Société Générale Serbia; umfasse Leasing- und Versicherungsaktivitäten) an die OTP Bank. Wegen einer Firmenwertabschreibung rechne die Bank mit einer Belastung von rund 108 Mio. Euro in Q4/2018. Gleichzeitig werde bei Abschluss der Transaktion (in den kommenden Monaten erwartet) ein positiver Effekt auf die verbesserungswürdige harte Kernkapitalquote nach Basel III (zum 30.09.2018: 11,2%) von etwa 8 Basispunkten erwartet.Das Wertpapier habe sich seit der Zahlenbekanntgabe zum Q3 2018 (am 08.11.) schlechter als der europäische Bankensektor entwickelt (-13%; zum Vergleich Stoxx Europe 600 Banks: -8%). Zwar sei das Zahlenwerk besser als erwartet ausgefallen, allerdings habe Société Générale auf der Erlösebene auch von einem Sondereffekt profitiert. In Bezug auf das im europäischen Bankensektor in Q3 insgesamt schwächelnde Handelsgeschäft habe für die Bank konstatiert werden müssen, dass das Vorjahresquartal schon enttäuschend ausgefallen sei und dementsprechend eine niedrige Basis geliefert habe.Im Gegensatz zu BNP Paribas würden die Ertragsziele von Société Générale (Wachstum bis 2020 von durchschnittlich mehr als 3% p.a.) aus heutiger Sicht erreichbar erscheinen. Um das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10% in 2020 zu erreichen (neun Monate 2018: 8,1%) seien jedoch aggressivere Kostensenkungen nötig (insbesondere falls das französische Privatkundengeschäft in einem noch länger andauernden Niedrigzinsumfeld schwächele). Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen gesenkt (EPS 2018e: 4,21 (alt: 4,26) Euro; EPS 2019e: 4,36 (alt: 4,42) Euro).Bei einem neuen Kursziel von 32,00 (alt: 37,00) Euro bewertet Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Société Générale-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:28,23 EUR -2,30% (20.12.2018, 14:06)