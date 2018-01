ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (15.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Das Geldhaus rechne im Schlussquartal 2017 mit einer Abschreibung von rund 256 Mio. Euro auf latente Steuerguthaben. Ursächlich sei die am 22.12.2017 verabschiedete US-Steuerreform. Zudem werde das Vorsteuerergebnis mit einer Rückstellung von rund 200 Mio. Euro wegen eines Rechtsstreits in Steuerfragen in Frankreich belastet.Beide Belastungen hätten Unternehmensangaben zufolge keine Auswirkungen auf die auf dem Investorentag (28.11.) kommunizierte Dividendenpolitik (Mindestdividende von 2,20 Euro/Aktie; schrittweise Anhebung der Ausschüttungsquote auf 50% des bereinigten EPS bis 2020).Aufgrund der Einmaleffekte habe Rießelmann seine EPS-Erwartungen für 2017 auf 2,81 (alt: 3,31) Euro reduziert. Für 2018 erwarte er nach wie vor ein EPS von 4,31 Euro.Börsenplätze Société Générale-Aktie:Xetra-Aktienkurs Société Générale-Aktie:46,31 EUR -0,23% (15.01.2018, 10:57)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:46,395 EUR -0,14% (15.01.2018, 12:04)