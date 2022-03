Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



264,69 USD +0,57% (02.03.2022, 22:00)



US8334451098



A2QB38



5Q5



SNOW



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (03.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter Snowflake habe seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorgelegt. Das Unternehmen habe zwar die Erwartungen beim Umsatz steigern können, die Anleger hätten sich jedoch an der Prognose des Unternehmens gestört. Die Aktie reagiere vorbörslich mit einem kräftigen Minus von minus 20 Prozent.Snowflake habe einen bereinigten Verlust von 43 Cent gemeldet. Die Erlöse seien um 101 Prozent auf 383,8 Milliarden Dollar gestiegen, erwartet worden seien lediglich 372,6 Milliarden Dollar. Damit habe sich das Wachstum gegenüber dem Vorquartal (+110 Prozent) nochmal verlangsamt.Ein Gros der Einnahmen sei dabei im Produkt-Bereich erzielt worden, der Rest sei auf die Bereiche Consulting und Training entfallen. Die Zahl der Kunden habe sich im vergangenen Geschäftsquartal auf 4.000 belaufen.Snowflake erwarte für das erste Geschäftsquartal Umsatzzuwächse von 79 bis 81 Prozent. Das liege leicht über den Erwartungen der Analysten (+78 Prozent). Im gesamten Fiskaljahr 2023 gehe Snowflake von einem Wachstum von 65 bis 67 Prozent (erwartet: +66 Prozent). Damit setze sich die Abschwächung der Wachstumsdynamik bei Snowflake fort.Die Wachstumsdynamik schwäche sich bei Snowflake weiter ab. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen immer noch große Verluste mache, sei der Titel mit einem 22er KUV von 40 weiterhin luftig bewertet.Ein Kauf drängt sich daher nicht auf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Snowflake-Aktie. (Analyse vom 03.03.2022)