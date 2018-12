Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:

4,66 Euro +6,15% (27.12.2018, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

4,66 Euro +6,88% (27.12.2018, 15:32)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

5,42 USD (26.12.2018)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (27.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weg zu lassen.Die Talfahrt für Snap gehe ungebremst weiter. Auch im zweiten Börsenjahr müsse die Aktie saftige Kursverluste hinnehmen. Doch über die Weihnachtstage könne das Snap-Papier dem allgemeinen Trend am Markt ein Schnippchen schlagen. Es lege über die Feiertage über 10% zu. Stecke hier was dahinter?Sicherlich, der Kursverlust von über 80% seit dem Börsengang im März 2017 mache die Aktie zu einem vermeintlichen Schnäppchen. Vor allem kurze Aufwärtsbewegungen würden immer wieder Anleger in die Falle locken. Der langfristige Trend sowie das Fehlen jeglicher Bodenbildung würden aber charttechnisch gegen die Aktie sprechen.Auch fundamental könne man bei Snap keinesfalls von einem Schnäppchen sprechen. Das KUV von 4,5 für das laufende Jahr sei im Vergleich zu profitablen Konkurrenten wie Facebook (KUV 19: 6,9) sogar eher als teuer zu bewerten. Ein KGV könne für die Social-Media-Aktie nicht ermittelt werden, denn Snap erwirtschafte keine Gewinne. Gehe es nach den Analysten, solle es auch in den kommenden Jahren so bleiben.Stiller Zeuge der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung sei der Cash Flow. Von 3,24 Mrd. USD Cash nach dem Börsengang seien laut aktuellem Quartalsbericht noch 1,4 Mrd. USD übrig geblieben. Noch habe Snap keine Schulden, doch es dürfte bei einem negativen Free Cash Flow von 234 Mio. USD in Q3 nur eine Frage der Zeit sein, bis der Konzern Schulden aufnehmen müsse.Umstrukturierungen müssten her - doch selbst dann sei nicht klar, woher das Wachstum stammen solle. Der letzte Versuch am Produkt-Design etwas zu ändern, sei ein Desaster gewesen. Die Cash-Vorräte würden dahin schwinden.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" meint unverändert: Finger weg von der Snap-Aktie! (Analyse vom 27.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: