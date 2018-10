Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) bietet den Messaging-Dienst Snapchat an. Die Emission von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit die chinesische Handelsplattform Alibaba in 2014 an die Börse gegangen ist.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Brian Wieser von Pivotal Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Brian Wieser, Analyst vom Investmenthaus Pivotal Research, die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr zu kaufen.Trotz einer abnehmenden Nutzung würden die verfügbaren Daten auf eine Ausweitung der Nutzerbasis hindeuten. Es sei noch nicht zu spät für das Management Wege zu finden, die Nutzer zu einer längeren Verweildauer auf der Plattform bewegen könnten. Auch die Monetarisierung könne verbessert werden.Analyst Brian Wieser weist abgesehen davon darauf hin, dass Snap Inc. angesichts des aktuellen Kursniveaus ein attraktiver Kandidat für eine Privatisierung werden könnte. Nach den Kursverlusten sei das Chance/Risiko-Profil der Snap-Aktie inzwischen vorteilhaft.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Pivotal Research den Titel von "hold" auf "buy" hoch, senken aber das Kursziel von 9,00 auf 8,00 USD.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:6,27 Euro +0,16% (15.10.2018, 15:52)