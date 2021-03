Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

51,92 EUR -0,57% (17.03.2021, 17:18)



XETRA-Aktienkurs Snap-Aktie:

51,81 EUR -0,71% (17.03.2021, 17:12)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

61,61 USD -1,00% (17.03.2021, 17:13)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (17.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Die Macher der Foto-App Snapchat würden ihr wachsendes Mode-Geschäft mit dem Kauf eines Berliner Spezialisten für die Berechnung von Bekleidungsgrößen stärken. Zu den Kunden der Firma Fit Analytics würden bekannte Marken wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein und The North Face gehören. Ihre Software berechne mit Hilfe von Angaben zu Körpermaßen, Schnitt und Stoffen die richtige Größe für einen Kunden.Unter dem Dach des Snapchat-Betreibers Snap solle Fit Analytics als eigenständiges Unternehmen fortgeführt werden. Zugleich werde man gemeinsam an Online-Angeboten für die Snapchat-Plattform arbeiten, habe Snap am Mittwoch mitgeteilt.Snapchat setze stark auf die sogenannte erweiterte Realität (AR, Augmented Reality), bei der digitale Objekte auf dem Bildschirm in die reale Umgebung integriert würden. Gerade in der Corona-Krise würden Marken auf diese Möglichkeit zurückgreifen, um Snapchat-Nutzer Kosmetik oder Modeartikel virtuell aus- oder anprobieren zu lassen.Fit Analytics werde mit mehr als 100 Beschäftigten weiterhin von Berlin aus arbeiten, habe Snap weiter mitgetielt. Zum Kaufpreis habe es zunächst keine Angaben gegeben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Snap-Aktie: