ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker-Symbol Deutschland Snap-Aktie:

1SI



NYSE-Ticker-Symbol Snap-Aktie:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (27.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Snap-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) unter die Lupe.Momentumstrategien würden zu den absoluten Steckenpferden der Analysten gehören. Einige ihrer Lieblingshandelsansätze aus diesem Spektrum würden sich derzeit anhand der Snap-Aktie exemplarisch aufzeigen lassen. Besonders zu schätzen wissen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Kombination aus der Relativen Stärke nach Levy und den Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Beide Ampeln stünden derzeit bei dem Technologietitel nicht nur auf "grün", sondern im Verlauf der RSL liege gleichzeitig der Bruch des Abwärtstrends seit Oktober 2020 sowie eine Bodenbildung im Verlauf des Kelly-Indikators vor. Charttechnisch komme nun möglicherweise die "bullishe" Auflösung der Schiebezone der letzten Wochen hinzu: Hierfür sei ein nachhaltiger Spurt über die Marke von 80,85 USD notwendig. Im Erfolgsfall ergebe sich - abgeleitet aus der Höhe der Tradingrange - ein Anschlusspotenzial von 11 USD. Dank des Ausbruchs aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster wäre dann ein weiterer von den Analysten favorisierter Momentumansatz vervollständigt. Konkret: Momentumwerten mit einer hohen Relativen Stärke, welche zusätzlich trendbestätigende Chartformationen auflösen würden!Ein Stopp-Loss auf Basis des Februar-Hochs bei 73,59 USD gewährleistet im Ausbruchsfall zudem ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:71,61 EUR +0,94% (27.09.2021, 08:46)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:83,11 USD +4,71% (24.09.2021, 22:10)