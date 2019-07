Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:

15,45 Euro +15,66% (24.07.2019, 17:48)



NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 17,22 +16,12% (24.07.2019, 17:52)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.

(24.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Douglas Anmuth vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities gegenüber den Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Auf der Ebene der Nutzerzahlen sei Snap Inc. im zweiten Quartal eine eindrucksvolle Überraschung gelungen, urteilen die Analysten von J.P. Morgan Securities.Die jüngsten Trends seien ermutigend. Analyst Douglas Anmuth zweifelt aber, ob die zuletzt starke Nutzung der Plattform länger anhalten werde. Snap dürfte es schwer fallen, den Altersdurchschnitt seiner Nutzerbasis im Verlauf der Zeit zu erhöhen.Außerdem habe der Aktienkurs seit Jahresanfang eine starke Kursrallye gezeigt. Die Bewertung der Snap-Aktie erscheine damit angemessen. Der Spielraum sei nun ausgeschöpft.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein und heben das Kursziel von 11,00 auf 17,00 USD an.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:15,29 Euro +17,78% (24.07.2019, 17:25)