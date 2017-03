ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse des Analysten Youssef Squali von Cantor Fitzgerald:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Youssef Squali vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald Investoren im Rahmen einer Ersteinschätzung zu einer Untergewichtung der Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die aktuelle Bewertung der Aktien von Snap Inc. spricht nach Ansicht der Analysten von Cantor Fitzgerald auf Basis der meisten Szenarien nicht für ein Investment.Das Geschäftsmodell müsse seine Funktionsfähigkeit noch unter Beweis stellen. Werbekunden würden ihre Ausgaben bislang eher als Experiment ansehen. Zudem sei das Management unerfahren. Das nachlassende Wachstum der Nutzerzahlen stimme angesichts eines zunehmend wettbewerbsintensiven Umfelds skeptisch, so das Fazit von Analyst Youssef Squali.In ihrer Snap-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Cantor Fitzgerald die Coverage mit einem "underweight"-Votum und einem Kursziel von 18,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:19,22 Euro -0,67% (15.03.2017, 15:06)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:19,14 Euro -0,85% (15.03.2017, 15:20)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 20,25 -1,60% (15.03.2017, 15:25)