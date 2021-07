Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Slam Corp.:



Die Slam Corp. (ISIN: KYG8210L1133, WKN: A2QP1N, CCL, NASDAQ-Symbol: SLAMU) ist eine Blankoscheckgesellschaft. Sie wurde in erster Linie zu dem Zweck gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, einen Erwerb von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Reorganisation oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Das Unternehmen hat kein Ziel für einen Unternehmenszusammenschluss ausgewählt. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich auf den Erwerb von Unternehmen in den Bereichen Sport, Medien, Unterhaltung, Gesundheit und Wellness sowie Verbrauchertechnologie zu konzentrieren. (14.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Slam Corp. (ISIN: KYG8210L1133, WKN: A2QP1N, CCL, NASDAQ-Symbol: SLAMU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gerade während Fußball-Großereignissen wie der am Sonntag zu Ende gegangenen Europameisterschaft würden sich Panini-Sticker regelmäßig großer Beliebtheit erfreuen. Laut Medienberichten befinde sich das Unternehmen in Gesprächen zu einer möglichen Fusion mit einem SPAC. Hinter der Mantelgesellschaft stehe ein prominenter Sportler.Im Jahr 1961 hätten die Paninis erstmals Bilder von Fußballern auf Papier gedruckt und diese in kleinen Tütchen verkauft. Die ersten Aufkleber habe das Unternehmen neun Jahre später zur Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko hergestellt. Inzwischen sei Panini weltweit in 150 Ländern tätig und bringe jährlich etwa 400 Sammelkollektionen auf den Markt. Das privat-geführte Unternehmen veröffentliche keine Angaben zu Umsätzen oder anderen Kennzahlen. Laut Bloomberg habe Panini 2018 erstmals mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt.Bloomberg sei es auch gewesen, die am Mittwoch zuerst über die Gespräche zwischen Panini und der Mantelgesellschaft Slam Corp. berichtet hätten. Der SPAC sei vom ehemaligen Baseball-Star Alex Rodriguez gegründet worden, der hierzulande vor allem für seine Liaison mit der Sängerin Jennifer Lopez bekannt sei.Sollte die Fusion mit dem 500 Millionen Dollar schweren Börsenmantel stattfinden, könnte Panini, das neben Aufklebern auch im Verlagsgeschäfts aktiv sei, mit gut drei Milliarden Dollar bewertet werden.Die Anleger hätten am Mittwoch positiv auf die Berichte zu den Gesprächen reagiert: Die Slam-Aktie habe in den ersten Handelsstunden mehr als ein Prozent zugelegt. Noch sei ein Panini-Börsengang keineswegs spruchreif und könne auch noch komplett abgesagt werden."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2021)