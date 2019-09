Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Slack Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

24,65 EUR -12,74% (05.09.2019, 13:35)



NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

31,07 USD (04.09.2019)



ISIN Slack Technologies-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack Technologies-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (05.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Es laufe nicht gut für die Börsenneulinge aus den USA. Uber und Lyft lägen deutlich unter dem Emissionspreis. Jetzt habe auch noch Slack mit den Q2-Zahlen enttäuscht. Die Aktie krache um 16 Prozent nach unten.Die Bürosoftware Slack ermögliche es, am Arbeitsplatz in Gruppen zu chatten und Dokumente auszutauschen. Dass das Chatprogramm des im Juni an die Börse gegangenen US-Unternehmen gefragt sei, würden die Umsätze im abgelaufenen Quartal zeigen. Satte 58 Prozent auf 145 Millionen Dollar hätten die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal zugelegt, bei einem Verlust je Aktie von 0,14 Dollar.Das seien deutlich bessere Zahlen gewesen, als es die Analysten erwartet hätten. Die Wall-Street-Experten hätten mit einem Umsatz von 141 Millionen Dollar bei einem Verlust je Aktie von 0,18 Dollar gerechnet.Das Ergebnis habe zudem deutlich über der eigenen Prognose der Slack-Geschäftsführung gelegen. Sie habe für das zweite Quartal einen Umsatz von 139 bis 141 Millionen Dollar erwartet.Der Markt sehe derartige Schwächen bei Slack nur ungern, denn mit Microsoft Teams oder Webex Teams von Cisco konkurriere der Börsenneuling mit Konzernen, die auf einen breiten Stamm an Firmenkunden aufbauen könnten. Um sich am Markt durchzusetzen, steigere Slack die Marketingausgaben rasant. Mittlerweile würden diese 50% des Umsatzes ausmachen. Die gesamten operativen Kosten seien im abgelaufenen Quartal um 317% gestiegen.Analysten würden angesichts der steigenden Kosten und der verhaltenden Prognose bezweifeln, ob es Slack im Konkurrenzkampf gegen Microsoft und Co gelinge, in naher Zukunft die Gewinnschwelle zu erreichen.Zu Recht. Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät unverändert: Abstand halten! (Analyse vom 05.09.2019)