Tradegate-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

20,95 EUR -6,68% (16.10.2019, 15:36)



NYSE-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:

23,29 USD -5,86% (16.10.2019, 15:38)



ISIN Slack Technologies-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack Technologies-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

8S0



NYSE Ticker-Symbol Slack Technologies-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (16.10.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Slack Technologies-Aktienanalyse von Analyst Bhavan Suri von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse rechnet Bhavan Suri, Analyst von William Blair & Co, in Bezug auf Aktien des Bürokommunikationsdienstes Slack Technologies Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von William Blair & Co sprechen nach einem Treffen mit dem CFO Allen Shim von einem zunehmenden Vertrauen in die Investmentstory von Slack Technologies Inc.Die Chat-Möglichkeiten würden oftmals als die einzige Value Proposition angesehen. Analyst Bhavan Suri ist aber der Auffassung, dass Slack als Kleber für die Verbindung zahlreicher anderer Softwareanwendungen dienen könne, die Kunden nutzen würden.In ihrer Slack Technologies-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von William Blair & Co das "outperform"-Rating.Börsenplätze Slack Technologies-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Slack Technologies-Aktie:21,50 EUR -2,49% (16.10.2019, 15232)