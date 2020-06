Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (29.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE Ticker-Symbol: WORK) unter die Lupe.Seit Jahren wolle Slack die Kommunikation revolutionieren, dabei sei das Unternehmen dem Erreichen dieses Ziels noch nie so nah gewesen wie jetzt. "Der Aktionär" zeige, mit welchem neuen Service E-Mails künftig der Vergangenheit angehören sollten, wie dieser funktioniere und ob Anleger bei der Aktie jetzt zugreifen sollten.Wenn es nach dem US-Techkonzern Slack gehe, seien klassische E-Mails dank Slack Connect zukünftig obsolet. Wie das Unternehmen aus dem Silicon Valley mitgeteilt habe, könnten über den neuen, kostenpflichtigen Dienst künftig bis zu 20 Unternehmen in einem einzigen Slack-Kanal miteinander kommunizieren und so beispielsweise wichtige Informationen zu Projekten, Lieferketten oder großen Events austauschen.Durch diese vereinfachte Kommunikationsmöglichkeit sollten die Geschäftsbeziehungen verbessert werden. Zudem könne die Arbeit mit Partnern und Verkäufern schneller erledigt werden.Besonders wichtig bei der Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern sei selbstverständlich der Datenschutz. Um diesen gewährleisten zu können, verfüge Slack Connect über die gleichen Sicherheits- und Compliance-Standards wie die Enterprise-Klasse von Slack. IT-Administratoren und Sicherheitsexperten könnten dabei die Kontrolle über die Daten ihres Unternehmens behalten und den externen Zugriff überwachen.Die nächsten Quartalszahlen dürften ein Indiz geben, wohin bei Slack die Reise gehe. Ob sich der Konzern mit seinem neuen Produkt auch langfristig gegen Microsoft Teams durchsetzen könne, sei jedoch nicht absehbar.Jan Paul Fori von "Der Aktionär" empfiehlt Anlegern daher die Aktie vorerst nur auf die Watchlist zu setzen und die weitere Entwicklung zu beobachten. (Analyse vom 29.06.2020)