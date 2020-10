Börsenplätze Slack-Aktie:



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (22.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) unter die Lupe.Der Anbieter von Kollaborations- und Projektmanagementsoftware Slack gelte weithin als Corona-Profiteur. Bisher spiegele sich dies allerdings zu wenig im operativen Geschäft und im Aktienkurs von Slack wider. Nun kämen auch die ersten pessimistischen Analystenstimmen.Laut den Analysten von Morgan Stanley sei die massive Nachfrage nach Kollaborations-Tools im Zuge der Covid-19-Pandemie eher schädlich als nützlich für Slack, da dadurch der Konkurrenzdruck für Slack zugenommen habe. Laut den Experten würde insbesondere Microsoft Teams Slack das Leben schwermachen.Teams sei demnach als Komponente von Office365 einfacher innerhalb der bestehenden Kundenlandschaft zu integrieren. Deswegen würden Kunden, die Teams bereits im Einsatz hätten, auch weiterhin auf Teams setzen. Das Produkt würde gut arbeiten und sei zum festen Bestandteil von täglicher Arbeit bei vielen Kunden geworden.DER AKTIONÄR ist für die Zukunft von Slack etwas optimistischer gestimmt als die Morgan Stanley-Analysten. Es gebe genügend Platz, um neben Teams im Markt für Kollaborations- und Projektmanagement-Software zu koexistieren. Mehr wisse man spätestens nach den nächsten Quartalszahlen, die am 2. Dezember veröffentlicht würden. Anleger setzen die Slack-Aktie auf ihre Watchlist, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link