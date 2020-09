Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Slack.



Börsenplätze Slack-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Slack-Aktie:

21,30 EUR -14,80% (09.09.2020, 16:24)



NYSE-Aktienkurs Slack-Aktie:

25,105 USD -14,38% (09.09.2020, 16:12)



ISIN Slack-Aktie:

US83088V1026



WKN Slack-Aktie:

A2PGZL



Ticker-Symbol Slack-Aktie:

8S0



NYSE-Symbol Slack-Aktie:

WORK



Kurzprofil Slack Technologies Inc:



Slack Technologies, Inc. (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) ist ein Bürokommunikationsdienst, der sich auf Messaging Software für Unternehmen fokussiert. (09.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Slack-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bürokommunikationsdienstes Slack (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Symbol: WORK) unter die Lupe.Der Anbieter von Kommunikationssoftware Slack habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und die Analystenschätzungen übertroffen. Die Investoren hätten jedoch einen noch besseren Ausblick und mehr Wachstum erwartet und sich von der Slack-Aktie in Scharen getrennt - mal wieder.Der bereinigte Verlust je Aktie habe bei 0 Cent gelegen (Analysten seien noch von einem Verlust von 3 Cent je Aktie ausgegangen). Der Umsatz sei um 50 Prozent auf rund 216 Millionen Dollar geklettert (der Konsens habe bei 209 Millionen gelegen).Die Zahl der zahlenden Kunden habe auf 130.000 gesteigert werden können, was einem Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.Slack gehe für das laufende Quartal von einem Umsatz von 222 bis 225 Millionen Dollar aus (Analystenkonsens: 223,7 Millionen). Der bereinigte Verlust je Aktie solle bei fünf bis sechs Cent liegen (Konsens: 5 Cent je Aktie).Zudem habe sich seit dem Juni-Hoch ein Abwärtstrend etabliert. Erst bei einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend-Kanal wäre die Slack-Aktie charttechnisch wieder interessant.Nach den Zahlen sei die "Aktionär"-Empfehlung ausgestoppt worden.Auch wenn die Zukunftsaussichten gut bleiben, empfiehlt "Der Aktionär" aus oben genannten Gründen vorerst die Seitenlinie, so Emil Jusifov. (Analyse vom 09.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link