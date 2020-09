Bei Skillz handle es sich um einen Plattform für Handyspiele. Diese verwandle klassische Handyspiele in spannende Esports-Events. Dank der Mobile-Gaming-Plattform des Unternehmens könnten Spieler auf der ganzen Welt in zahlreichen Wettbewerben gegeneinander antreten.



Bis 2025 solle das Marktvolumen für Mobile-Gaming nach Angaben von Newzoo und GlobalData um 120 Prozent auf 150 Mrd. Dollar anwachsen. Für Skillz ein attraktiver Markt.



Skillz biete eine spannende Plattform, die aufgrund der Glückspielgesetze in einigen Staaten jedoch nur eingeschränkt nutzbar sei. Da die Aktie des Fusionspartners Flying Eagle bereits stark angezogen hat, sollten Anleger zunächst auf den Vollzug der Fusion und damit des IPOs warten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.09.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Skillz:



Skillz ist eine mobile Online-Multiplayer-Wettbewerbsplattform, die in eine Reihe von iOS- und Android-Spielen integriert ist. Spieler nutzen es, um an Wettbewerben gegen andere Spieler auf der ganzen Welt teilzunehmen. (03.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Skillz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die mobile Online-Multiplayer-Wettbewerbsplattform Skillz unter die Lupe.In den USA zeichne sich ein weiteres IPO ab. Laut Medienberichten plane die Moblie-Gaming-Plattform Skillz durch eine Fusion den Sprung an die Börse zu wagen.Wie das "Wall Street Journal" berichte, wolle Skillz über eine Fusion mit Flying Eagle Acquisition (ISIN: US34407Y1038, WKN: A2P8A8) an den Aktienmarkt gehen. Bei Flying Eagle handle es sich um ein so genanntes Akquisitionszweckunternehmen. Diese habe kein selbständiges Geschäftsmodell, sondern bestehe lediglich, um eine andere Firma zu übernehmen und an die Börse zu bringen.Nach der Fusion mit Flying Eagle bleibe Skillz-Gründer Andrew Paradise weiter CEO des Unternehmens. Harry E. Sloan, der CEO von Flying Eagle werde Mitglied des Board of Directors. Sloan habe im April bereits das Sportwettenunternehmen DraftKings (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205) an die Börse gebracht.