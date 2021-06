Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Skillz Inc.:



Skillz (ISIN: US83067L1098, WKN: A2QGJ2, NYSE-Symbol: SKLZ) ist ein Technologieunternehmen, das Spieleentwicklern über eine mobile eSports-Plattform Monetarisierungsdienste anbietet. Die Haupttätigkeit des Unternehmens besteht in der Entwicklung und Unterstützung einer online gehosteten Technologieplattform, die es unabhängigen Spieleentwicklern ermöglicht, Turniere zu veranstalten und wettbewerbsfähige Spielaktivitäten für Endbenutzer anzubieten. (07.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Skillz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Skillz Inc. (ISIN: US83067L1098, WKN: A2QGJ2, NYSE-Symbol: SKLZ) unter die Lupe.Die Übernahme von Aarki habe der Aktie von Skillz neues Leben eingehaucht. Kein Wunder, denn der Deal stärke das Mobile-Ökosystem des US-Konzerns und werde daher am Markt gut aufgenommen. Mit einem kräftigen Kurssprung sei es für die "Aktionär"-Empfehlung wieder über die Marke von 20 Dollar gegangen.Eine Cash-Position von 612 Millionen Dollar zum Ende des ersten Quartals habe Skillz die nötige Flexibilität für Übernahmen gegeben. Am Mittwochmorgen sei dann die Ankündigung gekommen, dass Skillz Aarki für rund 150 Millionen Dollar (90 Millionen in Cash, Rest in Aktien) übernehme. Der Deal solle im dritten Quartal abgeschlossen werden.Aarki sei dabei eine Marketing-Plattform für Mobile-Werbung, die mithilfe von KI-Algorithmen und Machine-Learning die beste Möglichkeit suche, Nutzer zu monetarisieren, und helfe, an entsprechenden Werbeauktionen teilzunehmen. Auf dieses Tracking und Analysieren würden Kunden weltweilt setzen und Aarki sei jeden Monat in rund fünf Billionen Werbeauktionen involviert. Sicherlich sei die 2010 gegründete US-Firma damit nicht so groß wie bekannte DSPs (Demand-Side-Platforms) wie beispielsweise The Trade Desk, doch der Mobile-Fokus und die KI-Technologie seien attraktiv.Dank dem Zukauf werde es für Skillz und seine Kunden künftig noch einfacher werden, neue Nutzer anzuwerben oder existierende Nutzer zu monetarisieren. Zudem könnte aufgrund der Aarki-Umsätze von rund 30 Millionen Dollar im zweiten Halbjahr eine Prognoseerhöhung anstehen. Die internationale Ausrichtung von Aarki mit Kunden in Indien und Südkorea sollte darüber hinaus bei der Expansion der Skillz-Plattform helfen.Der Deal verstärke damit die langfristige Wachstums-Fantasie von Skillz und rechtfertige höhere Aktienkurse. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)