Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Skechers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Skechers U.S.A. Inc. (ISIN: US8305661055, WKN: 922814, Ticker-Symbol: SKAA, NYSE-Symbol: SKX) unter die Lupe.Die Skechers-Aktie bekomme von außen neue Fantasie. Ein Großaktionär habe den US-Schuhanbieter laut einem Bloomberg-Bericht aufgefordert, strategische Veränderungen vorzunehmen. Dadurch könne ein Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden. Die Aktie könne davon profitieren und überspringe dabei eine charttechnisch wichtige Hürde.In einem Schreiben habe die Tremblant Capital Group das Management des US-Unternehmens förmlich unter Zugzwang gesetzt. Konkret solle Skechers die externe Kommunikation verbessern, ein aggressives Aktienrückkückkaufprogramm starten und eine Dividende zahlen. Damit würde das Unternehmenswert werthaltiger werden.Geld dafür wäre jedenfalls vorhanden. Ende des dritten Quartals (20. September) habe das US-Unternehmen über liquide Mittel i.H.v. rund 1,2 Mrd. USD verfügt.Dass ein Großaktionär Druck auf das Management von Skechers ausübe, könnte durchaus einen Richtungswechsel im Sinne der Anteilseigner auslösen. Rein charttechnisch sei heute mit dem Überwinden des GD200 (aktuell: 46,36 USD) ein frisches Kaufsignal generiert worden. Mutige Anleger könnten daher aufspringen. Wer bereits investiert sei, bleibe in jedem Fall dabei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link