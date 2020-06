Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Einzelhandel ist in skandinavischen Ländern deutlich besser durch die Corona-Krise gekommen als in anderen Ländern, so die Analysten von Postbank Research.



Hierauf würden neue Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen hindeuten. In Schweden hätten sie im Mai um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt, nach einem Plus von 0,4 Prozent im April. Zwischen März und Mai seien die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum vorangegangenen Dreimonatszeitraum damit gerade einmal um 0,3 Prozent zurückgegangen. In Norwegen seien die Erlöse im Mai sogar um 2,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem sie im April bereits einen Zuwachs von 4,8 Prozent verzeichnet hätten. In beiden Ländern sei der Einzelhandel allerdings auch kaum von Lockdown-Maßnahmen betroffen gewesen.



In Schweden sei die wirtschaftliche Stabilität wegen relativ laxer Corona-Maßnahmen aber zu einem hohen Preis erkauft worden, liege die Zahl der Infizierten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung doch auf einem recht hohen Niveau. Ganz anders die Situation in Norwegen, das sich über vergleichsweise geringe Fallzahlen freuen könne und im Vergleich zu Schweden wirtschaftlich kaum schlechter dastehe. Sowohl die Norwegische als auch die Schwedische Krone hätten sich zuletzt von ihren im März erreichten Tiefständen zum Euro deutlich erholt, hätten von den guten Einzelhandelszahlen aber nicht profitieren können. (29.06.2020/ac/a/m)



