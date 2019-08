Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

85,10 EUR -2,85% (29.08.2019, 13:51)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (29.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





PuHamburg (www.aktiencheck.de) - Sixt-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Pfannes-Varrow von der Privatbank Berenberg:Benjamin Pfannes-Varrow, Analyst der Privatbank Berenberg, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum die Aktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Nach dem starken Wachstum des Pullacher Unternehmens im zweiten Quartal richteten sich die Blicke auf das dritte Jahresviertel, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. In den vergangenen Jahren hätten sich die Investoren bei Sixt an eine Erhöhung der Jahresprognosen nach starken dritten Quartalen fast schon gewöhnt. Auch dieses Jahr bestehe eine geringe Wahrscheinlichkeit. Es sollte nicht vergessen werden, dass Sixt aktuell stark in Wachstum investiere. Der Analyst rechne für das Gesamtjahr mit einem stabilen operativen Ergebnis.Benjamin Pfannes-Varrow, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für Sixt St.-Aktie mit einem Kursziel von 90 Euro bestätigt. (Analyse vom 29.10.2019)Börsenplätze Sixt St.-Aktie:XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:85,20 EUR -2,13% (29.08.2019, 13:34)