XETRA-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

94,10 EUR -1,16% (21.03.2019, 17:23)



Tradegate-Aktienkurs Sixt St.-Aktie:

94,05 EUR -2,23% (21.03.2019, 17:39)



ISIN Sixt St.-Aktie:

DE0007231326



WKN Sixt St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol Sixt St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil Sixt SE:



Die Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ist ein international führender Mobilitätsdienstleister mit den beiden Geschäftsbereichen Autovermietung und Leasing und einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern. In Deutschland ist Sixt der größte(r) Autovermieter und einer der führenden hersteller- und bankenunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing- und Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen.



Damit weist Sixt ein einzigartiges Profil unter den börsennotierten deutschen Unternehmen auf. Hohe Servicequalität, konsequente Kundenorientierung, Innovationen im Bereich Mobilität und eine internationale Ausrichtung sind die Basis des Unternehmenserfolgs. Diese operativen Stärken werden flankiert durch hohe Profitabilität, eine starke Eigenkapitalausstattung und ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein. (21.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sixt: Rückkehr in dreistellige Kursregionen ist eine Frage der Zeit - AktienanalyseNach einer längeren Phase mit abwärts und seitwärts gerichteten Kursen sorgt die Sixt-Aktie (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) wieder für Furore, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Monatssicht sei der Titel um rund 20 Prozent nach oben gesprungen. Dabei sei nicht nur der mittelfristige Abwärtstrend überwunden, sondern auch die 200-Tage-Linie zurückerobert worden. Die Rückkehr in dreistellige Kursregionen sei daher wohl nur noch eine Frage der Zeit.Auslöser der jüngsten Rally sei die Ankündigung gewesen, wonach Deutschlands größter Autovermieter sein eigenes Carsharing-Angebot starte und alle Angebote in einer App vereine. "Mit Sixt Share starten wir nicht einfach noch eine Carsharing-Marke, sondern definieren durch die Verschmelzung von Autovermietung und Carsharing eine neue Produktkategorie", habe Strategievorstand Alexander Sixt erklärt. Dadurch könnten Kunden künftig auch in kleinen Städten Fahrzeuge flexibel für wenige Minuten bis zu 27 Tagen mieten. Der Schritt mache Sinn, schließlich habe Sixt mit weltweit 240.000 Fahrzeugen eine starke Kundenbasis.Analysten wie die der DZ BANK hätten positiv reagiert. Die Experten hätten die Einstufung für Sixt auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 110 Euro belassen. Für zusätzlichen Schwung hätten die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr gesorgt: Der Konzernumsatz habe 2018 um 12,6 Prozent auf 2,93 Mrd. Euro zugelegt. Das Vorsteuerergebnis sei auch wegen des Verkaufs der Beteiligung am Carsharing-Unternehmen DriveNow an den Partner BMW sogar um 86 Prozent auf 534,6 Mio. Euro gestiegen. Unter dem Strich verdiente Sixt auch wegen des Verkaufs mit 438,9 Mio. Euro mehr als doppelt so viel wie 2017, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2019)Börsenplätze Sixt St.-Aktie: